قوات الاحتلال تمنع إدخال وقود لمركبات الإسعاف شمالي قطاع غزة

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود لمركبات الإسعاف في شمال قطاع غزة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها اليوم، بأنها حاولت إدخال شاحنة وقود، بالإضافة إلى 31 شاحنة مساعدات إنسانية تحوي مواد غذائية وماء ومواد إغاثية إلى مدينة غزة وشمال القطاع، إلا أن قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز العسكري الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، منعت إدخال شاحنة الوقود.

وأوضحت الجمعية أن إدخال شاحنة الوقود كان يهدف إلى تعزيز عمل مركبات إسعاف الهلال الأحمر العاملة في شمال القطاع وعددها سبع مركبات، حيث إنها مهددة بالتوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في وقت سابق اليوم إيصال مساعدات إلى شمال قطاع غزة، شملت الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء ومواد غذائية ومياه للشرب وخياما وبطانيات وأدوية وإمدادات مطلوبة لعمليات محطات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات ضخ المياه.

يذكر أن الكثير من المنشآت الحيوية في شمال غزة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود، الذي تمنع قوات الاحتلال إدخاله للقطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحتى مع دخول الهدنة الإنسانية في القطاع حيز التنفيذ، لم يصل إلى المنطقة الساحلية المحاصرة سوى القليل من الوقود بغرض تشغيل المولدات.

وكان الجانبان الفلسطيني وإسرائيل -القائمة بالاحتلال- توصلا أمس إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار وساطة دولة قطر، وبالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية.