“الوئام” ترصد ختام عرض “التقاء – الفنون السعودية الكورية”

اختتم الثلاثاء عرض "التقاء - الفنون السعودية الكورية"، الذي أطلقه المعهد الملكي للفنون التقليدية بالشراكة مع جامعة كوريا الوطنية للفنون.

ورصدت عدسة "الوئام" العرض الأول من نوعه في المملكة، على مسرح جامعة الأميرة نورة، القاعة الحمراء بمدينة الرياض، والذي استمر ثلاثة أيام.

وعكس الجانب السعودي من العرض المسرحي التنوع الثقافي للمملكة عبر استعراض فنون متنوعة، مثل: السامري، الدحة، الليوة، والخطوة، والخبيتي.

وقدّم العرض باقة متنوعة من العروض المسرحية والأدائية المدمجة التي تستعرض 5 فنون أدائية سعودية و5 فنون أدائية كورية، مُعززةً بعمق المعرفة الثقافية والفنية، لاستكشاف تنوع الفنون السعودية والكورية.

واختتم العرض بفن أدائي مدمج يجمع بين الخطوات والإيقاعات المستمدة من الثقافتين، إضافة إلى معرض فني مصاحب يحتوي على فنون تقليدية في مجالات مُختلفة مثل المعادن والفخار، والأعمال الخشبية، والتطريز اليدوي، لتروي هذه الأعمال الفنية قصة التقاء الفن بالفنانين.