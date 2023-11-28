“الخارجية المصرية” تهنئ المملكة لفوزها باستضافة إكسبو 2030

هنأت وزارة الخارجية المصرية، المملكة العربية السعودية لفوزها باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، معربةً عن ثقتها في قدرة المملكة على تنظيم هذا الحدث، وبما يُضيف لرصيد الفعاليات الدولية المهمة التي نجحت المملكة في تنظيمها.

وأكدت في بيان لها، أن فوز المملكة بتنظيم هذا الحدث الدولي يجسد مقدار التقدير للعرض الذي تقدمت به والثقة فى قدرتها على تنظيم الحدث بكل نجاح واقتدار، متمنيةً للشعب السعودي التوفيق والرقي.

فازت المملكة العربية السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض، خلال الفترة من أكتوبر 2030 حتى مارس 2031، بعد اقتراع سريّ خلال اجتماع الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض (173)، في باريس، الثلاثاء.

وحصد ملف المملكة (119) صوتاً من الدول الأعضاء، وتنافست على الاستضافة إلى جانب الرياض مدينتان هما: بوسان الكورية الجنوبية، وروما الإيطالية.