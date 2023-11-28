دوري أبطال أوروبا.. التعادل يخيّم على مواجهة نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان

خيّم التعادل الإيجابي 1-1 على مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

أقيمت المباراة مساء الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة السادسة على ملعب "بارك دي برانس".

افتتح السويدي ألكسندر إيساك النتيجة للضيوف في الدقيقة (24).

وأدرك كيليان مبابي التعادل لأصحاب الأرض من علامة الجزاء في الدقيقة (90+8).

وبذلك رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 7 نقاط، وفي المقابل بات في جعبة نيوكاسل 5 نقاط.