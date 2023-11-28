دوري أبطال أوروبا.. التعادل يخيّم على مواجهة نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان

خيّم التعادل الإيجابي 1-1 على مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
أقيمت المباراة مساء الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة السادسة على ملعب "بارك دي برانس".
افتتح السويدي ألكسندر إيساك النتيجة للضيوف في الدقيقة (24).
إيساك يفتتح التسجيل لنيوكاسل بهذه المتابعة الناجحة#دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_نيوكاسل #beINUCL #UCL pic.twitter.com/me8LYhn8Yg
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2023
وأدرك كيليان مبابي التعادل لأصحاب الأرض من علامة الجزاء في الدقيقة (90+8).
مبابي يمنح التعادل من ركلة جزاء بعد الرجوع لل"VAR"#دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_نيوكاسل #beINUCL #UCL pic.twitter.com/axexOrf4Qz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2023
وبذلك رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 7 نقاط، وفي المقابل بات في جعبة نيوكاسل 5 نقاط.