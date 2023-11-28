بوروسيا دورتموند يصعد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

صعد بوروسيا دورتموند الألماني إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مستضيفه ميلان الإيطالي (3-1).

أقيمت المباراة مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة على ملعب "سان سيرو".

سجّل للفائز كل من ماركو رويس (10 من ركلة جزاء) والإنجليزي جيمي بينو-غيتنز (59) وكريم أدييمي (69).

في المقابل بصم النيجيري صامويل شوكويزي على هدف ميلان الوحيد (37).

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة بفارق ثلاث نقاط أمام باريس سان جيرمان الثاني.

فيما تجمّد رصيد ميلان عند 5 نقاط في المرتبة الرابعة الأخيرة بفارق الأهداف خلف نيوكاسل يونايتد الثالث.