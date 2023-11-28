الرئيس الفلسطيني يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بفوز المملكة باستضافة إكسبو 2030

هنأ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالفوز المستحق للمملكة العربية السعودية، باستضافة معرض إكسبو 2030.

وأعرب الرئيس الفلسطيني في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن فخر بلاده واعتزازه والشعوب العربية كافة بهذا الفوز الكبير، الذي جاء نتيجة جهد وتميز القيادة الرشيدة في المملكة والجهات المختصة والشعب السعودي، لتقديم نسخة استثنائية قادرة على تنظيم هذا المحفل الدولي، وعلى استضافة ملايين الزائرين، واستخدام أحدث التقنيات العالمية.

وسأل عباس -الله تعالى- أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعمر المديد، وأن يحفظ المملكة وشعبها بدوام التقدم والرخاء.

كما هنأ الرئيس الفلسطيني في برقية مماثلة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالفوز المستحق.

وأعرب لولي العهد عن ثقته بأن تكلل هذه الفعالية الدولية المهمة بالنجاح والتوفيق، وذلك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل حكمة وجهود قيادة المملكة وجهود جميع الجهات المختصة، متطلعاً بأن تقدم المملكة نسخة مميزة يشهد لها العالم.