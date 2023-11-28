دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتجاوز بورتو بصعوبة ويبلغ ثمن النهائي

بلغ برشلونة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تخطيه لضيفه بورتو البرتغالي 2-1 ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثامنة.

تأخر برشلونة بهدف سجله البرازيلي إدواردو غابريل في الدقيقة 30.

لكن جاء الرد سريعًا من البرتغالي جواو كانسيلو بهدف بعد دقيقتين فقط ساهمت بإبقاء البرسا في المباراة.

في الشوط الثاني وقع البرتغالي جواو فيليكس 57 على هدف الفوز الغالي لأصحاب الأرض.

صار رصيد برشلونة 12 نقطة في صدارة الترتيب، يليه بورتو برصيد 9 نقاط، ثم شاختار الذي يملك الرصيد ذاته، وأخيرًا أنتويرب بدون أي نقطة.

وهذه المرة الأولى التي يتأهل فيها البرسا لدور الـ16 بعد موسمين مخيبين في دوري الأبطال خرج بهما من دور المجموعات.