تُستأنف مساء اليوم الأربعاء مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكانت الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا انطلقت بعدة مباريات هامة، أسفرت عن تأهل بروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين ولاتسيو الإيطالي إلى دور الـ16 للبطولة.

ومن أبرز مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، سيلعب ريال مدريد الإسباني أمام نابولي الإيطالي، وجالاتا سراي التركي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتستعرض صحيفة "الوئام" الإلكترونية في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا