الرياض وجهة العالم

يعكس اختيار العاصمة السعودية الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030 اعتراف العالم بدور المملكة الريادي والمكانة الدولية التي وصلت إليها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، كما يؤكد أن المملكة ماضية قدمًا في مسيرة الإصلاح والتغيير والتطوير التي بدأتها مع إعلان رؤية السعودية 2030.

كما يرسخ هذا الاختيار الدور المحوري والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة والذي يجعلها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية.

إن استضافة هذا الحدث العالمي الكبير على أرض الرياض مبعث فخر لكل مواطن ينتمي إلى هذا الوطن العظيم، الذي لا تدخر قياداته جهدها لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز مكانة السعودية دوليًا وإقليميًا.

سيكون إكسبو 2030 في الرياض نسخة مختلفة عن كافة النسخ السابقة، سواء على صعيد دعم القيادة ومساندتها للملف السعودي منذ اللحظة الأولى من جهة أو على صعيد الإمكانيات السعودية الهائلة في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات والتي حققت نجاحات مبهرة بشهادة كافة دول العالم من جهة أخرى.

وسيكون المعرض أيضا فرصة ليطلع العالم عن قرب على ثمار رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي أعلنها عام 2016 وحدد لها عام 2030 ليكون عام جني الثمار الكاملة، وسيشهد العالم على عبقرية المواطن السعودي وهمته التي تضاهي قمة جبل طويق، حيث سيشهد المعرض تطبيق أعلى معايير الابتكار، والإسهام بأداء دورٍ فاعلٍ وإيجابي لغدٍ مشرق للبشرية.

إن مسيرة التحول الوطني التي انتهجتها السعودية جعلت العالم يلتفت إلى مكامن القوة في الاقتصاد السعودي والفرص الواعدة التي تزخر بها المملكة، وزاد الشغف العالمي لمعرفة ما يدور في هذا البلد الذي حباه الله قيادة تصل الليل بالنهار من أجل رفعة الوطن وازدهاره وسيكون إكسبو الرياض 2030 فرصة مثالية للعالم ليطلع على الإنجازات السعودية في كافة المجالات.

إن المسؤولية الملقاة على عاتقنا كبيرة وتطلب من الجميع العمل بإخلاص كل في موقعه لتؤكد السعودية للعالم أنها جديرة بهذا التنظيم وأنها استحقت الفوز بهذا اللقب عن جدارة واستحقاق وأن لدينا من الإنجازات ما يستحق أن نطلع العالم عليه بكل فخر واعتزاز وثقة بولاة أمرنا.