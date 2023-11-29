الأهلي يفقد العمار حتى نهاية العام

أعلن الأهلي تعرض لاعبه عبدالله العمار ظهير أيسر الفريق لإصابة عضلية، ليفقد الفريق خدماته حتى نهاية العام.

وتعرض عبدالله العمار للإصابة في مباراة فريقه أمام الشباب يوم السبت الماضي ضمن الجولة 14 من دوري روشن السعودي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وذكر الأهلي في بيان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "أثبتت الفحوصات الطبية والآشعة التي أجراها اللاعب عبدالله العمار تعرضه لإصابة عضلية".

وأضاف: "سيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة".

👨🏻‍⚕️📝 تقرير طبي pic.twitter.com/QF3uUF92c5 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) November 28, 2023

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن الأهلي سيفقد بذلك جهود العمار لفترة تترواح بين ثلاثة أسابيع إلى شهر.

وأضافت أن الفحوصات أظهرت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية يحتاج على إثرها إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة قد تمتد إلى شهر قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وبالتالي سيغيب صاحب الـ29 عاما عن الأهلي في 5 مباريات، وتحديدا أبها والرائد والفيحاء والحزم والخليج في الجولات من الـ15 حتى الـ19 للدوري السعودي.

يُذكر أن العمار شارك في 12 مباراة مع الأهلي خلال النسخة الحالية من الدوري، وأحرز هدفين.