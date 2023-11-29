سلسلة تاريخية.. 3 مشاهد من تأهل الهلال لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل الهلال إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا بعد فوزه على مضيفه نافباخور نامانجان الأوزبكي 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة.

وسجل مالكوم وسالم الدوسري هدفي الهلال في الدقيقتين 68 و85 من عمر اللقاء.

وانفرد الهلال بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، ليضمن بذلك الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16، لكونه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة أمام أقرب ملاحقيه نافباخور.

وتستعرض صحيفة "الوئام" الإلكترونية في السطور التالية أبرز مشاهد تأهل الهلال إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

التأهل العاشر متصدرا

أصبحت هذه المرة الـ14 التي يتأهل فيها الهلال إلى دور الـ16 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا منذ انطلاق البطولة بنظامها الحالي موسم 2003، والمرة العاشرة التي يتأهل فيها متصدرًا مجموعته، مقابل أربع نسخ تأهل فيها بوصفه أفضل فريق ثانٍ.

ويبقى تأهل الهلال في نسخة 2009 الأفضل عندما جمع 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين، ودون خسارة عن المجموعة الأولى التي ضمّت إلى جانبه، في ذلك الوقت، باختاكور الأوزبكي، وصبا قم الإيراني، وشباب الأهلي الإماراتي.

وبالتالي ستكون الفرصة مواتية أمام الأزرق الموسم الجاري للوصول إلى النقطة الـ 16 في حال فوزه في الجولة السادسة الأخيرة على نساجي مازاندران الإيراني في الرياض في 4 ديسمبر المقبل، وتحطيم رقمه السابق في 2009.

📸 الفـوز الثالث عشـر على التوالـي 👏🏻💙#الهلال pic.twitter.com/vqXbcPJMTg — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 28, 2023

سلسلة تاريخية

أكمل الهلال 13 مباراة متتالية بدون هزيمة في كافة المسابقات، دون أن يعرف الخسارة أو التعادل في أي مباراة، وسجل الفريق خلال تلك الفترة 39 هدفا واستقبل هدفا وحيدا.

وعادل الهلال بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس بذلك أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ النادي وذلك تحت قيادة البرازيلي ماركوس باكيتا في موسم 2004-2005.

وبشكل عام، لم يعرف الهلال طعم الهزيمة في الموسم الجاري حتى الآن، إذ خاض 21 مباراة حقق خلالها 18 انتصارا مقابل 3 تعادلات، وهو يتصدر حاليا ترتيب دوري روشن برصيد 38 نقطة بعد 14 جولة.

توهج مالكوم

واصل مالكوم تألقه مع الهلال خلال الموسم الجاري منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي.

ونجح مالكوم في تسجيل هدفه ضد نافباخور من أول لمسة بعد دخوله كبديل في الدقيقة 67، حيث استفاد من ركلة الجزاء التي سددها سالم الدوسري وتصدى لها حارس المرمى، ليحولها بقدمه اليسرى سريعا في الشباك.

وبشكل عام، لعب مالكوم 24 مباراة مع الهلال أسهم خلالها في 20 هدفا، حيث سجل 12 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.