ساما: 11.25 مليار ريال قيمة عمليات نقاط البيع في أسبوع

كشف التقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي "ساما" عن تسجيل أنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق، ليواصل تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي.

وأشار إلى أن قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في بلغت، نحو 11.25 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر 2023، مقارنة بنحو 11.27 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

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وانخفض عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنحو 4.6% إلى 171.93 مليون عملية، مقابل 180.22 مليون عملية في الأسبوع السابق.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.