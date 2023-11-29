كابوس عمره 18 عاما يطارد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي بشق الأنفس مع ضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي 1-1، ليطارده كابوس عمره 18 عاما في دوري أبطال أوروبا.

والتقى باريس سان جيرمان على ملعبه "حديقة الأمراء" مع نيوكاسل يونايتد مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وأنهى نيوكاسل الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله ألكسندر إيساك في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق سان جيرمان تعديل النتيجة حتى تمكن من ذلك في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للقاء من ركلة جزاء نفذها كيليان مبابي.

🟣🎥 تقرير خاص | اكتفى باريس سان جيرمان 🇫🇷 بالتعادل مع ضيفه نيوكاسل يونايتد 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 بهدف لمثله ليفشل الفريق الباريسي في حسم تأهله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الجولة الـ5

🎙️ تقرير | بلال قيزة @BilalGuiza pic.twitter.com/JL5uVlaV2J — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 28, 2023

ورفع سان جيرمان رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني خلف بروسيا دورتموند الذي ضمن التأهل، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث.

وفي الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، سيحل باريس سان جيرمان ضيفا على بروسيا دورتموند في ألمانيا، فيما سيلعب ميلان ضد نيوكاسل في إنجلترا.

ورغم تفادي "PSG" للهزيمة، لكنه أصبح يواجه شبح الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 18 عاما.

ووفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فإن باريس سان جيرمان حصد أدنى رصيد له في هذه المرحلة من المسابقة منذ موسم 2004-2005، بعدما جمع 7 نقاط من 5 مباريات بالنسخة الجارية.

يُذكر أن سان جيرمان حصد 5 نقاط فقط في موسم 2004-2005 بدور المجموعات، وكانت هذه المرة الأخيرة التي يتعرض فيها فريق العاصمة الفرنسية للإقصاء من البطولة القارية قبل مرحلة خروج المغلوب.

ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا