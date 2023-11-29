تحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 8 أشخاص قبالة سواحل اليابان

أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الأربعاء، عن تحطّم طائرة عسكرية أمريكية من طراز "أوسبري" وعلى متنها ثمانية أشخاص، قبالة سواحل اليابان.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الياباني، في بيان اليوم الأربعاء: "تلقينا معلومات صباح اليوم، تفيد بأن طائرة عسكرية أمريكية طراز أوسبري تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما جنوب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان".

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وقال المتحدث باسم خفر السواحل، إن حريقًا اندلع في محرك الطائرة الأيسر ثم سقطت في البحر.

وأضاف: "أُعلمنا بوجود طاقم مؤلف من 8 أشخاص في الطائرة. ليس لدينا معلومات إضافية في الوقت الحالي".

ويأتي هذا الحادث بعد تحطّم طائرة عسكرية أخرى من طراز "أوسبري" في شمال أستراليا بشهر أغسطس، أسفر عن مقتل ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية من بين 23 شخصًا كانوا على متنها.

كما تحطمت طائرة بوينغ إم في-22ب أوسبري في جزيرة ميلفيل شمال داروين خلال تدريب عسكري للقوات المحلية.