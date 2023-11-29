“الأفضل في العالم”.. بونو فارس أحلام جماهير الهلال

انهالت الإشادات الجماهيرية على المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال، وسط أيام مميزة يعيشها داخل جدران الزعيم.

وقاد ياسين بونو فريقه الهلال إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعدما حقق الفريق فوزا ثمينا على نافباخور الأوزبكي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

وكان الظهور الأول لبونو على الصعيد الآسيوي مع الهلال مميزا، حيث واصل حفاظه على نظافة الشباك بإكمال 11 مباراة بدون استقبال أي هدف من 15 مباراة خاضها بكافة المسابقات.

ياسين بونو فارس أحلام جماهير الهلال

ونال صاحب الـ32 عاما نصيب الأسد من الإشادة عقب تأهل الهلال للدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وأعربت جماهير الهلال عن إعجابها الشديد بقدراته، بسلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) للإشادة بتألق ياسين بونو.

ووصف أحد المشجعين ياسين بونو بالأفضل في العالم، وقال آخر إنه "أمان الهلال".

واستمرت الإشادات ببونو، ليصفه أحدهم بـ"حائط بونو العظيم".

وامتلأت عبارات الثناء ببونو بكلمة "ديما" باللهجة المغربية، والتي تقال عند التهنئة أو التعبير عن فرحة النصر بتحقيق إنجاز معين

ويواصل ياسين بونو صدارة قائمة الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك في دوري روشن خلال الموسم الجاري.

وحافظ حارس الهلال على نظافة شباكه في 8 مباريات بالمسابقة.

ويتفوق بونو على كل من إدوارد ميندي حارس الأهلي ومارسيلو غروهي حارس الاتحاد، بعد خروجهما بشباك نظيفة في 6 مباريات، ويليهما مايلسون حارس التعاون وفلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء بخمس مباريات.