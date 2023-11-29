مصيره ليس بيده.. كيف يتأهل نيوكاسل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؟

تقلصت آمال نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في بلوغ دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بتعادل قاتل مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحل نيوكاسل يونايتد ضيفا على باريس سان جيرمان في ملعب "حديقة الأمراء" مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وأنهى نيوكاسل الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله ألكسندر إيساك في الدقيقة 24، لكن سان جيرمان عدّل النتيجة في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للقاء من ركلة جزاء نفذها كيليان مبابي.

وظل "الماكبايس" بذلك في المركز الثالث بالمجموعة السادسة وفي جعبته 5 نقاط بالتساوي مع ميلان الإيطالي صاحب المركز الرابع، بينما أصبح رصيد باريس سان جيرمان 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف بروسيا دورتموند الألماني الذي ضمن التأهل.

ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الخامسة

بروسيا دورتموند - 10 نقاط باريس سان جيرمان - 7 نقاط نيوكاسل يونايتد - 5 نقاط ميلان - 5 نقاط

ما هي حظوظ نيوكاسل يونايتد في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؟

واشتعل التنافس على بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، بعدما حسم بوروسيا دورتموند البطاقة الأولى بفوزه على ميلان 1-3

وفي الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات المقرر إقامتها يوم 13 ديسمبر المقبل، سيستضيف نيوكاسل نظيره ميلان، بينما سيحل باريس سان جيرمان ضيفا على بروسيا دورتموند في ألمانيا.

وبالتالي فإن نيوكاسل يتعين عليه تحقيق الفوز أولا على ميلان إذا أراد التأهل، مع انتظار تعثر باريس سان جيرمان بالتعادل أو الخسارة في ملعب دورتموند.

وإذا تمكن نيوكاسل من الفوز سيرفع رصيده إلى 8 نقاط وسيرتقي إلى المركز الثاني بشرط خسارة باريس سان جيرمان، لأنه سيتجمد رصيد "PSG" عند 7 نقاط.

وسيضمن نيوكاسل اقتناص بطاقة التأهل الثانية إذ حقق الفوز تحقيق الفوز في حالة تعادل باريس سان جيرمان، حيث سيتساوى الفريقان في عدد النقاط، لكن الفريق الإنجليزي سيتفوق بالمواجهات المباشرة، بعد الفوز عليه 4-1 في إنجلترا قبل التعادل 1-1 في باريس.