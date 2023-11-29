إطلاق حملة “ويبقى الأثر” لنشر الوعي حول أهمية التبرع بالأعضاء

أعلن المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملته الإنسانية "ويبقى الأثر"، تزامنًا مع مباراة الديربي المنتظرة في الجولة الخامسة عشر من جولات دوي روشن السعودي للمحترفين بين فريقي الهلال والنصر يوم الجمعة المقبل.

وجاءت الحملة تفعيلاً للاتفاقية الثلاثية التي تم توقيعها بين كلاً من المركز السعودي لزراعة الأعضاء والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.

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وأشار المركز، إلى أن الحملة تهدف لنشر الوعي حول أهمية التبرع بالأعضاء ودوره في انقاذ وتحسين جودة حياة مرضى القصور العضوي النهائي، إضافة إلى توضيح طرق الوقاية من أمراض القصور العضوي النهائي.

بدوره، قال مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي، أن الحملة تعد إحدى البرامج المجتمعية التي يعتزم المركز اطلاقها تباعاً خلال الأيام القادمة لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التبرع بالأعضاء وطرق الوقاية من الإصابة بأمراض القصور العضوي النهائي.

ووجه مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء دعوته للجماهير الرياضية التي ستحضر المباراة لزيارة جناح المركز التفاعلي للتعرف على خدمات المركز وآلية التبرع بالأعضاء.