خطوة جديدة من كريستيانو رونالدو لتجهيزه قبل ديربي الهلال والنصر

اتخذ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد النصر خطوة جديدة من أجل تجهيزه للمشاركة في ديربي الهلال بالدوري السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة الهلال في الديربي المنتظر يوم الجمعة المقبل على ستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ15 بدوري روشن للمحترفين.

وكان كريستيانو رونالدو غاب عن مران أمس الثلاثاء بسبب معاناته من كدمة في رقبته، بعد احتكاكه مع حارس بيرسبوليس الإيراني يوم الإثنين الماضي في دوري أبطال آسيا.

Happy that we qualified 1st in our group and to have achieved 20 games unbeaten.

Great Teamwork💪🏼@AlNassrFC_EN 💛💙 pic.twitter.com/bnNpEGodVq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 27, 2023

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن كريستيانو رونالدو حضر إلى النادي اليوم الأربعاء، لكنه لم يشارك في المران الجماعي مع بقية اللاعبين، حيث اكتفى بخوض تدريبات فردية.

وبالتالي من الممكن أن يشارك صاحب الـ38 عاما في تدريب النصر الجماعي الأخير غدًا الخميس قبل 24 ساعة فقط من لقاء الهلال يوم الجمعة.

يُذكر أن النصر يحتل وصافة الدوري بعد مرور 14 جولة لدوري روشن برصيد 34 نقطة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر دون تلقي أي هزيمة.