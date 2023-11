خطوة جديدة من كريستيانو رونالدو لتجهيزه قبل ديربي الهلال والنصر

اتخذ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد النصر خطوة جديدة من أجل تجهيزه للمشاركة في ديربي الهلال بالدوري السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة الهلال في الديربي المنتظر يوم الجمعة المقبل على ستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ15 بدوري روشن للمحترفين.

وكان كريستيانو رونالدو غاب عن مران أمس الثلاثاء بسبب معاناته من كدمة في رقبته، بعد احتكاكه مع حارس بيرسبوليس الإيراني يوم الإثنين الماضي في دوري أبطال آسيا.

Happy that we qualified 1st in our group and to have achieved 20 games unbeaten.

Great Teamwork💪🏼@AlNassrFC_EN 💛💙 pic.twitter.com/bnNpEGodVq

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 27, 2023