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فيصل بن فرحان: معرض الرياض إكسبو 2030 سيتجاوز فكرة المباني

29 نوفمبر 2023 · < 1 minutes
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على عزم المملكة تقديم نسخة استثنائية فريدة من معرض إكسبو.

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وقال بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي للتعقيب على فوز الرياض بملف إكسبو 2030، إن إكسبو 2030 في الرياض سيتجاوز فكرة المباني، بل نسعى لتقديم تجربة تحولية حقيقية تعالج بالفعل التحديات التي سنواجهها في المستقبل، وهذا بالظبط ما نركز عليه.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: الأمر لا يتعلق بالهندسة المعمارية وحسب، ولكن أوعدكم أن تكون الهندسة المعمارية رائعة ومذهلة، نحن نتهم بالرحلة وليس الخطط.. الرحلة التي تجمع العالم معًا، بالإضافة إلى التركيز على النجاح كمجتمع موحد في المستقبل، وهذا سيكون الإرث لإكسبو المتمثل في العمل معًا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.

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فازت الرياض رسميًا بتنظيم معرض "إكسبو 2030" بعد اقتراع سري في اجتماع الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في ضاحية إيسي ليه مولينو، بالعاصمة الفرنسية باريس، لاختيار المدينة الفائزة بتنظيم نسخة المعرض لعام 2030.

وأعلنت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، نتائج الاقتراع السري والذي أسفر عن حصول ملف الرياض على 119 صوتًا من إجمالي عدد الأصوات المشاركة في الاقتراع والبالغ عددها 167 صوتًا.

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