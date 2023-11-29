خبير اقتصادي لـ”الوئام”: “إكسبو 2030” ثقة دولية في قدرة السعودية على استضافة الأحداث العالمية التاريخية

الوئام- خاص

فازت المملكة العربية السعودية بتنظيم "إكسبو 2030"، بعدما أظهرت نتائج تصويت 182 عضوا في المكتب الدولي للمعارض، الثلاثاء، أنّ مدينة الرياض هي الفائزة بملف التنظيم لهذه النسخة، لا سيما أنّ ملف المملكة حصد 119 صوتا من الدول الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية للمكتب.

وتنافست كلٌّ من السعودية وإيطاليا وكوريا الجنوبية في العاصمة الفرنسية (باريس)، على حق استضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي، وهو حدث يُقام كل 5 سنوات، ويجذب ملايين الزوّار من مختلف بلاد العالم واستثمارات بمليارات الدولارات.

نسخة استثنائية

قال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إن فوز المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030 يأتي ترسيخا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها".

وأكّد ولي العهد أنّ المملكة عازمة على "تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي بأعلى مراتب الابتكار".

كما شدّد الأمير محمد، على أن "الرياض جاهزة لاحتضان العالم في إكسبو 2030، ووفائها بما تضمّنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيس للمعرض (حقبة التغيير: معًا نستشرف المستقبل)، وموضوعاته الفرعية (غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع، وتسخير الإمكانات كافة)".

فوز مُستحق وإنجاز تاريخي

قال الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، أبوبكر الديب، إن "فوز الرياض بملف تنظيم (إكسبو 2030) يُترجم ثقة عشرات الدول حول العالم في استطاعة المملكة تنظيم أحداثٍ عالمية، وهي ثقة أيضا للمنطقة العربية والخليجية عامة، في ظل ما تنتهجه المملكة من جهود متواصلة للنهوض وتحقيق طفرة اقتصادية، ويكلل الفوز العمل الجاد منذ أكتوبر عام 2021 عندما أعلنت المملكة رغبتها في استضافة المعرض العالمي".

وأضاف أبوبكر الديب، في حديث خاص لموقع "الوئام"، أن "رؤية المملكة 2030، لها دور كبير في توفير حراك قوي منذ عام 2016 والذي انتقل من القيادة السياسية إلى الشعب السعودي، كما أن فوز الرياض بهذا التنظيم يؤكّد أن لدى المملكة منظومة قوية جدة لتحقيق الإنجازات".

واستعرض الديب عوامل ترجِّح استطاعة المملكة تقديم نسخة استثنائية من "إكسبو 2030":

- إقامة المعرض بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي الجاري تطويره حاليا، ليسهّل على زوّار المعرض القادمين عبر المطار الوصول خلال دقائق معدودة.

- وجود شبكة "قطار الرياض" التي تغطّي كل أرجاء العاصمة السعودية إلى جانب شبكة الطرق الحديثة، والتي تتصل بأحد مداخل المعرض الثلاثة.

- تصميم أجنحة المعرض (226 جناحا) ضمن تصميم يشبه الكرة الأرضية، ويتوسّطها خط الاستواء، وهذا التوجّه يضمن فرصًا متساويةً لجميع المشاركين.

- تصميم "إكسبو 2030" يضمن سهولة سير الزائرين بمسافات قصيرة للغاية، للتنقّل بين الأجنحة والساحات العامة والمرافق المخصّصة للثقافة والابتكار ومرافق خدمات الطعام.

- سيتم اختيار 100 دولة في ختام المعرض لإعادة استخدام أجنحتها، بما يخدم المدارس والعيادات ومراكز الأبحاث في بلدانها.

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