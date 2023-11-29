من داخل ليفربول.. خطة جديدة للاتحاد لضم محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية عن تفكير الاتحاد في خطة جديدة للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي فشل في ضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية رغم التقدم بعرض مغر مقابل 150 مليون جنيه إسترليني وفقا للتقارير.

وحسبما كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فإن الاتحاد يستهدف التعاقد مع جوليان وارد، المدير الرياضي السابق لليفربول، الذي رحل عن النادي الصيف الماضي.

وأضافت الصحيفة أن تلك الخطوة من النادي الذي يتخذ من جدة مقراً له تأتي بعد أشهر قليلة من فشله في ضم صلاح في أغسطس/آب الماضي، للمساعدة في تدعيم صفوف الفريق بتعاقدات جديدة ودعم المدرب الجديد مارسيلو جالاردو.

وكان جوليان وارد البالغ من العمر 42 عامًا استقال عن منصبه في ليفربول بشكل مفاجئ في نهاية الصيف الماضي، بعد أشهر فقط من خلافة مايكل إدواردز.

ولعب وارد دورا بارزا في تعاقد ليفربول مع عدة لاعبين، مثل النجم الأرجنتيني المتوج بكأس العالم؛ أليكسيس ماك أليستر من صفوف برايتون الصيف الماضي.

ويأمل الاتحاد في استغلال جوليان وارد من أجل إكمال صفقة التعاقد مع محمد صلاح التي يحلم بها جماهير "العميد" حتى الآن.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى عام 2025، وهو ما قد يفتح الباب أمام رحيله الصيف المقبل في يونيو/حزيران 2024، لتجنب رحيله مجانا بعد نهاية عقده.

يذكر أن صاحب الـ31 عاما يتألق مع ليفربول خلال الموسم الجاري بشكل لافت، حيث أسهم في 17 هدفا خلال 18 مباراة بجميع المسابقات، بتسجيله 12 هدفا وتقديم 5 تمريرات حاسمة.