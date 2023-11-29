“التعليم” تحصد 4 ميداليات فضية وبرونزية في بطولة التميز المهني في روسيا

حصد طلاب وطالبات السعودية، 4 ميداليات فضية وبرونزية، ضمن بطولة التميّز المهني للمحترفين في روسيا.

ونشرت وزارة التعليم عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) صورة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة بالميدليات الفضية والبرونزية.

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وتضمّنت البطولة ورش عمل تنافسية، وجلسات إثرائية، شملت تدريب المشاركين على مهارات حديثة متنوعة؛ لتأهيلهم على مهن المستقبل، إضافةً إلى معرض مصاحب لعرض أحدث التقنيات العلمية والصناعية، بحضور 50 ألف مشارك و1500 خبير في 100 مجال تنافسي.