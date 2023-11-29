برعاية ولي العهد.. أمير جازان يفتتح منتدى الاستثمار 2023

افتتح الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم الأربعاء، فعاليات "منتدى جازان للاستثمار 2023" تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وذلك بفندق جراند ميلينيوم بمدينة جيزان.

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وخلال كلمته في افتتاح المنتدى، أكد أمير منطقة جازان، أن المنتدى يأتي مواكبًا لما تشهده المنطقة من نقلة نوعية متسارعة للمشاريع ، التي تعززها المبادرات الكبرى والحوافز الاستثمارية بالمنطقة ومنها تأسيس المكتب الاستراتيجي لمنطقة جازان، إضافة إلى إطلاق المنطقة الاقتصادية الخاصة لتكون مركز نمو اقتصادي تنافسي متكامل.

كما أشار الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز إلى الدور اللوجستي لميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، الذي يُعد أيقونة اقتصاد المنطقة من خلال دعم المصانع والمشاريع بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والذي شهد تصدير أول شحنة تجارية من مادة سبك الحديد الصلب المصنعة محليًا للولايات المتحدة الأميركية.

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كذلك لفت أمير منطقة جازان إلى مطار الملك عبدالله الدولي الجديد الذي سينتهي العمل فيه بنهاية العام 2024م، بالإضافة إلى مشاريع صندوق الاستثمارات العامة كالشركة السعودية للقهوة وشركة الداون تاون وشركة البحر الأحمر الدولية.

وخلال الافتتاح، قام أمير منطقة جازان وضيوف المنتدى بجولة تفقدية في المعرض المصاحب للمنتدى، والذي تنظمه غرفة جازان بالتعاون مع إمارة المنطقة والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة مطلعًا على مشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات والمراكز المتخصصة والشركات.

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