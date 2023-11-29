أكثر من 37 ألف متدرب ومتدربة ينتظمون في منشآت التدريب التقني بمكة المكرمة

بدأ أكثر من 37 ألف متدرب ومتدربة بمنشآت التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، في الانتظام خلال الفصل الدراسي الثاني، الذي يستمر حتى يوم 8 شعبان المقبل.

وقال مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي القرني، أن منشآت التدريب بالمنطقة اعتمدت قبول 6273 متدربًا ومتدربة للانضمام بالفصل التدريبي الثلثي الثاني في 23 منشأة تدريبية، تمثل الكليات التقنية للبنين والبنات وفروعها وكليات الاتصالات والمعاهد الصناعية الثانوية والمعاهد الصناعية بالسجون.

وأوضح القرني، أن القبول اعتمد على الطاقة الاستيعابية والخطة التدريبية للمنشآت التي تضم على مقاعدها التدريبية حالياً 37862 متدرباً ومتدربة، لافتاً إلى أن المتدربين المقبولين تمت تهيئتهم من خلال اللقاءات التعريفية وبرامج التهيئة المهنية ومن ثم توجيههم لتخصصاتهم لمواصلة تدريبهم.