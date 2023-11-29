منتدى جازان للاستثمار.. اتفاقيات استثمارية صناعية بقيمة 32 مليار ريال للهيئة الملكية للجبيل وينبع

وقع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس خالد بن محمد السالم، حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية في القطاعِ الصناعي تتجاوز قيمتها 32 مليار ريال، ضمن فعاليات "منتدى جازان للاستثمار 2023".

إقرأ أيضًا: برعاية ولي العهد.. أمير جازان يفتتح منتدى الاستثمار 2023

حيث شملت توقيعِ 11 مذكرة تفاهم، بجانب عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية، التي تسهم في تعزيزِ القطاعات الصناعية واللوجستية والتجارية، وإيجاد فرصِ عمل تنافسية لشباب وشابات منطقة جازان بأكثر من 7 آلاف وظيفة.

وأوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، أن دور الهيئة لا يقتصر على جذب الاستثمارات الصناعية فحسب، بل عملت أيضا على جذب استثمارات في القطاعِ السياحي، وتأسيسِ بِنية تحتية سياحيٍة متينة تمهد لواقعٍ سياحيِ جديد ومتطورٍ في منطقة جازان، بالتعاون والتكاملِ مع الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات القطاعِ الخاص.

كما أكد السالم، أن منتدى جازان للاستثمار 2023 يمثل خطوة نحو تطويرِ وتعزيزِ النمو الاقتصادي في المنطقة، وفرصة قيمة لتسليط الضوء على المشاريعِ والاستثمارات المتعلقة بها.

إقرأ أيضًا:

“صندوق الاستثمارات” يحصل على قرض مُجمّع بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار