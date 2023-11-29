“نيوم” تعلن عن وجهتها الشاطئية الجديدة على خليج العقبة

أعلن مجلس إدارة نيوم، اليوم الأربعاء عن وجهتها السياحية الجديدة على ساحل خليج العقبة "سيرانا"، والتي من شانها توفر بيئة مثالية للحياة الفاخرة على الشواطئ، مع الالتزام بمبدأ الاستدامة والحفاظ على الطبيعة.

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"سيرانا" تضم فندقًا مكونًا من 65 غرفة، إضافة إلى 35 وحدة سكنية، بإطلالات خلابة ومباشرة من زوايا مختلفة على البحر، وبتصاميم معمارية متدرجة تتكون من أعمدة فريدة، تندمج بسلاسة مع الجبال والبيئة الساحلية، حيث توفر تجربة فريدة للزوار من الاستجمام والاسترخاء والاستمتاع بجمال وطبيعة المكان.

كما ستتيح "سيرانا" تجارب مبتكرة مميزة للباحثين عن الرفاهية والهدوء في بيئةٍ فائقة الفخامة من خلال نادٍ شاطئي مميز ومرافق لتجديد النشاط والصحة، بما يضمن توفير أجواء مناسبة للراحة والاسترخاء.

ويركز النهج الرئيس لتطوير "سيرانا" على ضمان الحد الأدنى من التدخل في الطبيعة مع الحفاظ على هوية المكان، حيث تستلهم "سيرانا" تصاميمها المعمارية من تراث المنطقة المحيطة مع انسجام تام مع الجبل والوادي المجاورين.

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