“إغاثي الملك سلمان” يسلّم 100 طن من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في هندوراس

في إطار جهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سلّم فريق بالمركز أمس الأول، 100 طن من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية هندوراس.

تأتي هذه المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن الجهود التي تقدمها المملكة لدعم الأمن الغذائي للفئات المتضررة والمحتاجة حول العالم.

وقدم نائب وزير خارجية هندوراس أنطونيو غارسيا الشكر للمملكة حكومةً وشعبًا على هذه الهدية المقدمة لبلاده، مبينًا أن ذلك ليس بمستغرب من مملكة الإنسانية وعطائها السخي غير المحدود الذي امتد في مختلف أنحاء العالم.

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