وزير الديوان الأميري: حالة أمير الكويت الصحية مستقرة

أكد الشيخ محمد العبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، مساء الأربعاء، بأن حالة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية مستقرة.

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وأضاف وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت أن أمير البلاد لايزال يتلقى العلاج اللازم، مهيبًا بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

كانت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن الشيخ نواف الصباحتعرض وعكة صحية طارئة دخل على إثرها المستشفى وأن حالته مستقرة.

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