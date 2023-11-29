قوات الأمن تُحبط تهريب شحنات مواد مخدرة في تبوك وجازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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كما تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من إيقاف 3 مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

هذا تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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