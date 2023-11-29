وزير الخارجية الصيني للجنة القمة العربية الإسلامية المشتركة: استئناف القتال في غزة سيكون نكبة للمنطقة برمتها

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان،اجتماعًا رسميًا مع وانغ يي وزير الخارجية الصيني وذلك بمقر مجلس الأمن الدولي في نيويورك، لبحث تطورات الأوضاع في غزة وسبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

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وخلال الاجتماع، أعرب وزير الخارجية الصيني، عن أمل بلاده في تحقيق وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، مشددًا على ضرورة بث الروح في "حل الدولتين" مجدداً وتنفيذه من أجل تحقيق السلام الشامل.

كما حذر وانغ يي وزير الخارجية الصيني، من استئناف القتال في غزة مجددًا بعد انتهاء الهدن الإنسانية المتفق عليها بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مشددًا على أن "استئناف القتال في غزة سيكون نكبة للمنطقة برمتها".

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