البيئة: 18 مليار ريال حجم مشاريع المياه المنجزة في جازان

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور من هلال المشيطي، أن تكلفة مشاريع المياه المنجزة في منطقة جازان بلغت أكثر من 18 مليار ريال شملت 221 مشروعًا.

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وأوضح المشيطي أن تكلفة المشاريع الزراعية في المنطقة بلغت 452 مليون ريال شملت 59 مشروعًا، بالإضافة إلى 142 مليون ريال في مجال البيئة لـ 13 مشروعًا، بالإضافة إلى تنفيذ ووضع حجر الأساس لمشاريع جديدة تقدر قيمتها بـ 1.7 مليار ريال.

وخلال جلسة حوارية أقيمت اليوم على هامش منتدى جازان للاستثمار 2023م، تحت عنوان" التوجهات الإستراتيجية للاستثمار بمنطقة جازان"، أشار نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، إلى امتلاك المملكة 5 مقومات رئيسة داعمة للبيئة الاستثمارية تشمل الإنسان السعودي، ورؤية 2030، والبيئة التشريعية الداعمة للاستثمار وصناديق تمويلية تقدر بمليارات الريالات.

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وأكد المهندس المشيطي، أن جازان لديها فرص استثمارية واعدة من منطلق الميز النسبية لها، ولديها استثمارات كبيرة في إنتاج البروتين، بجانب المدرجات الزراعية التي أسهمت في إنتاج المنطقة لأكثر من ألف طن من البُن سنويًا، منوهًا بزراعة مليوني شجرة مانجروف على سواحل المنطقة، وكذلك زراعة أكثر من 2.5 مليون شتلة زراعة كدعم للمزارعين من برنامج ريف السعودية.

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