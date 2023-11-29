الدول الصناعية السبع يصدرون بيانا مشتركا بشأن الوضع في غزة

أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، بيانا مشتركا حول الوضع في غزة والأراضي المحتلة.

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وجاء في البيان: نحن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، نرحب بالإفراج عن بعض الرهائن، كما نرحب بالهدنة لوقف الأعمال القتالية، والتي أتاحت الفرصة لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

كما تحث الدول الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبعة على إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور وبشكل غير مشروط، وندعو إلى تسهيل مغادرة جميع المواطنين الأجانب.

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وثمنت مجموعة الدول الصناعية السبعة، جهود الولايات المتحدة ودول المنطقة لضمان هذه الهدنة وأي هدنة مستقبلية، كما دعمت الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة لتنسيق تسليم المساعدات الإنسانية خلال هذه الهدنة.

وأوضح البيان: يمثل هذا الترتيب خطوة حاسمة تجاه إعادة جميع الرهائن المتبقين إلى ديارهم ومعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة على نطاق واسع، وندعو جميع الأطراف إلى البناء على بنود هذا الاتفاق وضمان استمرار وصول قدر أكبر من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة على أساس مستدام.

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