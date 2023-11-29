ينطلق غداً.. 36 فيلماً من السعودية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تنطلق الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، تحت شعار "قصتك بمهرجانك".

وأعلن المهرجان عن قائمة الأفلام التي اختيرت للدورة الجديدة، والتي تتضمن 36 فيلماً طويلاً وقصيراً من السعودية، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأعمال العالمية.

ويسلط المهرجان الضوء على إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة، من خلال مجموعة مختارة من الأفلام الوثائقية والروائية، والتي تشمل قصصًا من جميع مناحي الحياة.

أفلام سعودية

ومن أبرز الأفلام السعودية التي سيعرضها المهرجان:

• "نورة" للمخرج توفيق الزايدي، وهو أول فيلم يتم تصويره بالكامل في منطقة العلا، شمال غربي السعودية.

• "كواليس" من إخراج الثنائي عفاف بن محمود وخليل بن كيران، وهو فيلم كوميدي يتناول الأحداث المشوقة التي تحدث خلف كواليس فرقة رقص متنقلة.

• "الأستاذ" للمخرجة فرح النابلسي، وهو فيلم درامي يتناول قصة أستاذ جامعي في الضفة الغربية يحاول مساعدة طلابه على تحقيق أحلامهم.

أفلام عالمية

كما يشارك في المهرجان مجموعة من الأفلام العالمية لمخرجين مرشحين للأوسكار، مثل:

• "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنيّة، والذي سيعرض ضمن فئة الروائع العربية.

• "إن شاء الله ولد" للمخرج أمجد الرشيد، والذي سيعرض ضمن مسابقة البحر الأحمر.

• "إن فليمز" للمخرج ضرار خان، وهو أول فيلم رعب له.

• "خطوط النمر" للمخرجة أماندا نيل إيو.

• "نذير شؤم" للمخرج بالوجي.

أفلام عربية

ومن أبرز الأفلام العربية الأخرى التي سيعرضها المهرجان:

• "وحشتيني" للمخرج تامر رغلي، من بطولة نادين لبكي وفاني أردانت.

• "حوجن" للمخرج ياسر الياسري، من بطولة براء عالم ونور الخضراء.

• "ناقة" للمخرج مشعل الجاسر.

• "أحلام العصر" للمخرج فارس قدس.

وستكون لجنة التحكيم الدولية للمهرجان برئاسة المخرج السينمائي الشهير باز لورمان، مخرج "مولان روج" و"إلفيس".

ومن المقرر أن يشهد المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض، بما في ذلك عروض الأفلام، والندوات، وورش العمل، والحفلات الموسيقية.