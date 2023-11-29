كاف يعلن تفاصيل حفل توزيع جوائز الأفضل في 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تفاصيل حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2023، لأبرز الشخصيات في عالم كرة القدم على القارة السمراء.

وفي بيان رسمي أصدره الاتحاد مساء اليوم الأربعاء، أُكد أن الحفل السنوي الذي سيشهد الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز سيُقام في مدينة مراكش المغربية.

ووفقًا للبيان، سيتم إقامة الحفل في يوم الإثنين الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل، حيث يترقب الجميع إعلان الأسماء الفائزة في مختلف الفئات.

يتنافس هذا العام على جوائز أفضل لاعب في إفريقيا 10 لاعبين، وضمت القائمة أيضاً 10 لاعبات تتنافس على لقب أفضل لاعبة في القارة.

ويُرشح خمسة مرشحين لكل من فئات أفضل لاعب داخل القارة، أفضل حارس مرمى، أفضل لاعب شاب، أفضل مدرب، أفضل منتخب وطني، وأفضل ناد.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا تضم أسماءً بارزة مثل رياض محرز ومحمد صلاح، بينما تشمل قائمة أفضل لاعبة أسماء متألقة مثل أجارا نشوت نجويا وأسيسات أوشوالا.