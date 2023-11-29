غداً.. 3 مواجهات في جولة “الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن

تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة الـ 15 "الرياض إكسبو 2030" من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن"، بثلاث مواجهات.

في المواجهة الأولى على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، يستضيف فريق أبها نظيره الأهلي، والرياض يلتقي الحزم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، والاتحاد يواجه الخليج على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بـ27 نقطة، والاتحاد الرابع بـ25 نقطة، وفي المركز الـ12 الرياض بـ15 نقطة، والخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، و الـ15 أبها بـ13 نقطة, والحزم 7 نقاط في المركز الـ18 والأخير.

الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اعتمد اليوم تسمية الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين بجولة "الرياض إكسبو 2030"، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.