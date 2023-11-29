لأول مرة في جدة سباق القوارب الشراعية لكأس أمريكا لليخوت

انطلقت منافسات سباق القوارب الشراعية التمهيدي الثاني لكأس أمريكا لليخوت في نسخته الـ37، لأول مرة خارج حدود إسبانيا، في نادي اليخوت بجدة.

ويقام الحدث خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023.

وتشارك في البطولة ستة فرق، هي:

طيران الإماراتية، حامل لقب البطولة، من نيوزيلندا.

إينيوس، من بريطانيا.

أميريكان ماجيك، من الولايات المتحدة الأمريكية.

روزا برادا بيريلي، من إيطاليا.

ألينجي ريد بول، من سويسرا.

أورينت أكسبريس راسينغ، من فرنسا.

تسعى الفرق المشاركة إلى التأهل للجولة النهائية، التي ستجمع بين فريقين فقط، وستقام في إسبانيا خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2024.

وتعد بطولة كأس أمريكا لليخوت الشراعية من أعرق البطولات الرياضية العالمية في الألعاب المائية، حيث انطلقت قبل 172 عاماً، وعاشت العديد من المراحل والتغيرات الإيجابية حتى وقتنا الحالي.

وتشهد البطولة منافسات قوية بين الفرق المشاركة، حيث تتمتع جميعها بقدرات فنية عالية، وتسعى إلى تحقيق الفوز والظفر بلقب البطولة.

وتعد استضافة المملكة لكأس أمريكا لليخوت الشراعية حدثاً رياضياً كبيراً، يعكس اهتمام المملكة بالرياضة وتطويرها، ويسلط الضوء على مكانتها كوجهة سياحية عالمية.