بانكوك يونايتد يصعد لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل فريق بانكوك يونايتد التايلاندي، إلى دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره ليون سيتي سيلورز السنغافوري، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد "تاماسات"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق رونجراث بومتشانتوك في الدقيقة 86، ليمنح بانكوك يونايتد الفوز وضمان التأهل إلى دور الثمن النهائي.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد فريق بانكوك يونايتد إلى النقطة 13 محتلاً صدارة المجموعة السادسة، فيما يتوقف رصيد فريق ليون سيتي عند النقطة 6 محتلاً المركز الثالث.

وبذلك، أصبح بانكوك يونايتد خامس فريق يتأهل إلى دور ثمن نهائي البطولة، بعد كل من الهلال السعودي، وبيرسبوليس الإيراني، وإف سي سيئول الكوري الجنوبي، وفريق الجزيرة الإماراتي.

وتقام قرعة دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، يوم 30 نوفمبر الجاري، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.