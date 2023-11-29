المملكة تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للإنتربول بـ فيينا

شاركت المملكة العربية السعودية في اجتماعات وأعمال الجمعية العامة للإنتربول في فيينا، التي تتزامن مع الاحتفال بـ100 عام على تأسيسها، وانطلقت أعمالها أمس وتستمر حتى 1 ديسمبر.

المشاركة في هذا الحدث تعكس التزام المملكة بالتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون.

وتناول الوفد السعودي المشارك برئاسة مدير الإنتربول السعودي العقيد عبدالملك آل صقيه، دور التكنولوجيا في أجهزة إنفاذ القانون، وأفضل التجارب والممارسات في تعزيز الأداء الاستراتيجي الأمني، وضرورة الابتكار لمواجهة التحديات العالمية المتطورة، بما في ذلك الجرائم السيبرانية والمنظمة والإرهاب.

وتعد الفعالية التي تقام سنويًا مناسبة لتجمع ضباط الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون من الدول الأعضاء لمنظمة الإنتربول الـ195 دولة.

وتمحورت المناقشات حول التحديات الأمنية العالمية، والتعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وتعزيز الشراكات لمواجهة التحديات المتطورة في القرن الواحد والعشرين.