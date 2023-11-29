الفتح يعلن إصابة تيو بكسر في إصبع القدم

أعلن نادي الفتح المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء، إصابة المهاجم الإسباني كريستيان تيو بكسر في أحد أصابع القدم وتمزق في العضلة الخلفية للفخذ.

ويغيب تيو عن الملاعب لمدة ستة أسابيع على الأقل.

ونشر الفتح عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن لاعب برشلونة السابق تعرض إلى "كسر بإصبع القدم، إضافة لتمزق من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية للفخذ".

وأضاف: "سيغيب اللاعب لمدة 6 أسابيع للعلاج بشكل مخصص لحين استقرار حالته".

تقرير إصابة اللاعب 🩺

كريستيان تيّو 🩹 pic.twitter.com/BQLYQ79O0G — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) November 29, 2023

وانضم تيو البالغ من العمر 32 عامًا إلى الفتح العام الجاري قادمًا من لوس أنجليس الأميركي.

ويستعد الفتح، سادس ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة، لاستضافة الطائي يوم السبت المقبل.