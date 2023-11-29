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الفتح يعلن إصابة تيو بكسر في إصبع القدم

29 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

أعلن نادي الفتح المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء، إصابة المهاجم الإسباني كريستيان تيو بكسر في أحد أصابع القدم وتمزق في العضلة الخلفية للفخذ.

ويغيب تيو عن الملاعب لمدة ستة أسابيع على الأقل.

ونشر الفتح عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن لاعب برشلونة السابق تعرض إلى "كسر بإصبع القدم، إضافة لتمزق من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية للفخذ".

وأضاف: "سيغيب اللاعب لمدة 6 أسابيع للعلاج بشكل مخصص لحين استقرار حالته".

وانضم تيو البالغ من العمر 32 عامًا إلى الفتح العام الجاري قادمًا من لوس أنجليس الأميركي.

ويستعد الفتح، سادس ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة، لاستضافة الطائي يوم السبت المقبل.