ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية ينظم منافسات الأسبوع السادس من موسم سباقات الرياض

ينظم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض الأسبوع السادس من موسم السباقات في حفلاته الثلاث "70 - 71 - 72" خلال أيام الخميس والجمعة والسبت القادمة، إذ تصل قيمة الجوائز المالية 2 مليون و700 ألف ريال.

وتُفتتح غداً السباقات بشوط مفتوح الدرجات مخصص لخيل الثلاث سنوات وأكثر على مسافة 1200 متر، بمشاركة 18 جوادًا ، يبرز من بينهم الجواد "ريانس بارتي" للمالك رفاعي صنت الغريبان وتدريبات المدرب ناصر فواز وبقيادة الخيال أحمد الشرار.

وفي سباقات بعد غدٍ تذهب الأنظار لكأس الاتحاد الأوروبي الذي سيكون في الشوط الثاني عشر بجائزة قدرها 150 ألف ريال نصفها تذهب لصالح المركز الأول الذي تصب ترشيحاته للجواد "الكتابليتي" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات عبدالله البداح وبقيادة الخيال كاميليو أوسبينا، والجواد "غروسر جاك" لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وتدريبات جيمس جيركنز وبقيادة الخيال جيمز دويل، والجواد "باور إف بيوتي" لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وتدريبات متعب الملوح وبقيادة الخيال عبدالعزيز محمد الموسى.

وفي سباقات السبت المقبل تذهب القوة والمنافسة لكأس وزارة الداخلية للفئة الثالثة في الشوط الثاني عشر على مسافة 1800 متر بجائزة قدرها 165 ألف ريال نصفها تذهب لصالح المركز الأول الذي يتنافس عليه 17 جوادًا، أبرزهم الجواد "متباين" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات عبدالله البداح وبقيادة الخيال ريان الطويرشن والجواد "كثير" لسمو الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وتدريبات متعب الملوح وبقيادة الخيال لويس موراليس، والجواد "عشق نجران" للمالك منيف محمد صالح منيف وتدريبات عبدالله منيف وبقيادة الخيال اليكسس مورينو.

وتستكمل السباقات بشوط كأس إمارة منطقة نجران، الذي سيكون في الشوط الحادي عشر على مسافة 1600 متر بجائزة قدرها 150 ألف ريال نصفها تذهب للمركز الأول الذي يتنافس فيه 20 فرسًا أبرزهم الفرس "إضافة" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال كاميليو اوسبينا، والفرس "جابها الله" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز، والفرس "حد الغمام" للمالك عبدالكريم ناصر آل منصور وتدريبات عبدالله آل منصور وبقيادة الخيال نايف العنزي.