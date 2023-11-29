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ذهبية وبرونزية لحرس الحدود في منافسات دورة الألعاب السعودية 2023

29 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

حقق لاعبو حرس الحدود للرماية الميداليتين الذهبية والبرونزية في منافسة الرماية الأولمبية (المسدس الهوائي 10 أمتار) ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية 2023.

حصل الوكيل رقيب عطالله بن نداء العنزي على المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حصل العريف سالم بن حماد المطيري على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتحظى الفِرَق والألعاب الرياضية ولاعبوها باهتمام ومتابعة مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، ويشرف عليها طاقم إداري وفني متخصص، حرصًا على تحقيق أفضل النتائج في مختلف المحافل الرياضية.