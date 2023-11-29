استشاري باطنة ينفي إضعاف لقاح الإنفلونزا الموسمية للمناعة

رد استشاري أمراض الباطنة والعناية الحرجة الدكتور رشيد البلاع على الشائعة التي تقول إن لقاح الإنفلونزا الموسمية يضعف مناعة الجسم.

وقال البلاع في مقابلة مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" إن سبب قوة الإنفلونزا هذا العام هو عدم أخذ اللقاحات كل سنة.

وأشار إلى أن غالبية الناس بعد زوال خطورة فيروس كورونا لا يتلقون اللقاحات المضادة، لافتاً إلى أن البعض صار متواكلاً ولا يقبل على الحصول على اللقاح.

وتابع أن سلالة الفيروس تتغير في كل عام، وفي حال عدم الحصول على اللقاح بشكل دوري، لا يكون لدى الجسم الأجسام المضادة للفيروس.

وأكد أن كل ما يتردد عن أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يضعف مناعة الجسم غير صحيح بالمرة، مشيراً إلى أن اللقاح هو خط الدفاع الأول ضد الإصابة بالفيروسات.