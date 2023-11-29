4 نجوم يغيبون عن الهلال في ديربي الرياض

يغيب أربعة لاعبين عن صفوف الهلال أمام النصر في ديربي الرياض المحدد له مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دوري روشن.

أشار الهلال عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إلى أن الرباعي ياسر الشهراني ومحمد العويس وناصر الدوسري وحسان تمبكتي يواصلون برامجهم التأهيلية والعلاجية.

واستأنف الهلال مساء اليوم، الأربعاء، تدريباته بعد تغلبه على مضيفه فريق نافباخور الأوزبكي.

اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في اللقاء، وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين.

ويختتم الفريق مساء غدٍ الخميس في مقر النادي تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة النصر مساء الجمعة.