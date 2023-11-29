الاتفاق يكثف استعداداته لمواجهة الأخدود

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الأربعاء، استعداداته في التدريب الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب الرديف بنادي الاتفاق.

يأتي ذلك ضمن تحضيرات "فارس الدهناء" لمواجهة الأخدود يوم السبت المقبل في نجران ضمن منافسات الجولة 15 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24 .

ووفقًا للمركز الإعلامي لنادي الاتفاق، اشتمل التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، على محاضرة الفيديو الفنية، وتمارين التقوية في الصالة الرياضية بالنادي، بعد ذلك الإحماء في الملعب مع المعد البدني.

فيما تركز التدريب بعد ذلك على الجانب التكتيكي الذي سيطبقه الكوماندوز في مواجهة الأخدود، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

ويحتل الاتفاق حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن.