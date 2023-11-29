ناقد رياضي: ⁧‫يجب تكريم مدرج الأهلي.. برشلونة‬⁩ يستوحي الأهازيج منه

طالب الناقد الرياضي حسن عبد القادر بتكريم جمهور النادي الأهلي، مشددًا على أنه يقدم عملًا مميزًا ومختلفًا منذ بداية الموسم الجاري.

وخلال ظهوره ببرنامج "الديوانية" قال عبد القادر: "لا يوجد أندية فوق النظام، كل الأندية تحت النظام، مثل ما نستخدم العقوبات للأندية التي تخطئ، يحب أن نحفزهم إذا فعلوا شيء مميز".

وأضاف: "جمهور الأهلي يقدم حاليًا عمل في المدرجات لا يمكن أن نراه في نادي أخر، عمل مختلف، يجب تحفيزه بحصوله على جائزة جمهور الأسبوع أو الشهر أو الموسم، نحفزه لأنه يقدم شيء غير طبيعي".

وتالع: "إذا وضعنا معايير لأفضلية الجمهور من حيث الأهازيج والتفاعل والتواجد وفي كل شيء متأكد أن جمهور الأهلي سيكون الأول بلا منازع".

واختتم: "لماذا لا تعمل لجان الاتحاد السعودي على تكريم مدرج ⁧‫الأهلي‬⁩ الذي أصبح مدرج ⁧‫برشلونة‬⁩ يستوحي الأهازيج منه، كما تعاقبه ⁧‫لجنة الانضباط‬⁩".