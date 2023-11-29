آرسنال واَيندهوفن إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهّل آرسنال الإنجليزي وبي إس في آيندهوفن الهولندي، الأربعاء، إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

بلغ آرسنال الدور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا بفوزه الساحق على ضيفه لونس الفرنسي (6-0) ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية من البطولة القارية.

تناوب على تسجيل أهداف "الغانرز" كلّ من الألماني كاي هافيرتز (13) والبرازيلي غابرييل جيسوس (21) وبوكايو ساكا (24) والبرازيلي غابرييل مارتينيلي (27) والنرويجي مارتن أوديغارد (45+1) والإيطالي جورجينيو (86 من ركلة جزاء).

رفع آرسنال رصيده إلى 12 نقطة ليحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي كمتصدّر للمجموعة الثانية.

بفضل هذه النتيجة ضمن آيندهوفن العبور إلى ذات الدور بعدما تغلّب على مستضيفه إشبيلية 3-2 رافعًا رصيده إلى 8 نقاط.

يتفوق الفريق الهولندي على نظيره الفرنسي لونس صاحب المركز الثالث (5 نقاط) على مستوى المواجهات المباشرة (1-1 ذهابًا وانتصار اَيندهوفن إياباً 1-0).