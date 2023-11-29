دورة الألعاب السعودية | الاتفاق يتوج بذهبية الألعاب الإلكترونية.. والأهلي والهلال يصلان إلى نهائي الطائرة

حقق نادي الاتفاق الميدالية الذهبية لمنافسات الألعاب الإلكترونية ضمن دورة الألعاب السعودية 2023، ونال نادي الرياضات الإلكترونية الثلاثية الميدالية الفضية، والبرونزية حققها نادي كويست للرياضات الإلكترونية.

وعقب ختام المنافسات توجت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت فيصل نائب رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الأندية الفائزة.

وفي منافسات كرة الطائرة "رجال"، وصل فريقا الأهلي والهلال إلى المباراة النهائية، بعدما تخطى الأهلي نظيره الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة الدور نصف النهائي، فيما وصل الهلال للنهائي بعد تجاوزه النصر بذات النتيجة.

وفي ذات الدورة اختتمت منافسات الجمباز لفئة الشباب، بعد أن نال اللاعب عمر برغوت ذهبية منافسات جميع الأجهزة، فيما حل لاعب الاتفاق خالد المزين في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحصد لاعب الاتحاد فارس الحربي الميدالية البرونزية.