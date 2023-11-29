دوري أبطال أوروبا.. كوبنهاغن يتعادل مع بايرن ميونيخ ويُشعل المنافسة على التأهل

خيّم التعادل السلبي (0-0) على نتيجة مباراة بايرن ميونيخ وضيفه كوبنهاغن، الأربعاء، في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

وتعد النتيجة إيجابية لمصلحة الفريق الدنماركي الذي تقدم إلى المركز الثاني رغم تساويه في النقاط مع غلطة سراي الثالث الذي تعادل بدوره 3-3 مع ضيفه مانشستر يونايتد.

وستكون المواجهة بينهما في الجولة الأخيرة في الأراضي الدانماركية نارية بامتياز لتحديد المتأهل الثاني عن هذه المجموعة.

ويتصدر بايرن ميونيخ المتأهل المجموعة برصيد 13 نقطة، يليه كل من كوبنهاغن وغلطة سراي ولكل منهما 5 نقاط.

ويأتي يونايتد في المركز الأخير (4 نقاط) والذي يواجه بايرن ميونيخ في أولد ترافورد ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.