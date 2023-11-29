دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يكرر فوزه على نابولي ويضمن صدارة مجموعته

كرر ريال مدريد الإسباني فوزه على ضيفه نابولي الإيطالي 4-2 وضمن صدارة المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

أقيمت المباراة مساء الأربعاء على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

سجل للزائر الإيطالي جيوفاني سيميوني 9، وآندري زامبو أنغويسا 47.

في حين وقع على أهداف ريال مدريد، البرازيلي رودريغو 11 النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، الأرجنتيني نيكو باز 84، وخوسيلو 90+4.

المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها بين سبورتينغ براغا البرتغالي وضيفه أونيون برلين انتهت بالتعادل 1-1.

رصيد الفريق الملكي ارتفع إلى 15 نقطة محققاً انتصاره الخامس تواليًا.

أما نابولي ففي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويليه براغا 4 نقاط، ثم أخيراً أونيون برلين نقطتان.