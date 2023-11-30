فائض الميزان التجاري للمملكة ينخفض 53.7% في الربع الثالث إلى 100 مليار ريال

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض فائض الميزان التجاري للمملكة 53.7% على أساس سنوي إلى 100 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري، بينما انخفض الفائض على أساس فصلي 2% تقريبا مقارنة مع 102 مليار ريال في الربع السابق.

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وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان لها، اليوم الخميس، إن قيمة الصادرات السلعية انخفضت في الربع الثالث 24.9%على أساس سنوي إلى 299.8 مليار ريال نتيجة انخفاض الصادرات البترولية 27.8% إلى 231.1 مليار ريال.

فيما تراجعت الصادرات غير البترولية، التي تشمل إعادة التصدير، أيضا 13% على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 68.7 مليار ريال، حيث مددت المملكة خفضا طوعيا لإنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري بالإضافة إلى خفض آخر بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024 ضمن اتفاق تحالف أوبك+.

وأضافت هيئة الإحصاء أن واردات المملكة ارتفعت 9.4% على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 200 مليار ريال.

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وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري في الربع الثالث هو الأقل منذ بداية العام الجاري. وكان الفائض سجل في الربعين الأول والثاني من العام 121 و102 مليار ريال على الترتيب.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين للمملكة، إذ بلغت الصادرات السعودية إلى الصين 49 مليار ريال في الربع الثالث تمثل 16.4% من إجمالي الصادرات، يليها كل من اليابان وكوريا الجنوبية إذ بلغت صادرات المملكة إليهما 29.8 مليار ريال و28.5 مليار ريال على التوالي.

واستوردت المملكة ما قيمته 40.6 مليار ريال من الصين وهو ما يمثل 20.3% من إجمالي وارداتها في الربع الثالث.

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